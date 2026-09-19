Охотовед: раненый медведь может стать людоедом из-за боли и стресса

Охотовед Павел Футоран рассказал РИАМО, какие существуют методы для выявления медведей-людоедов. По его словам, у таких животных имеются характерные внешние индивидуальные признаки, которые могут быть зафиксированы свидетелями. Такое животное чаще всего имеет истощенный вид.

По словам охотоведа, после нападения медведя на место происшествия выезжают охотники с лайками, натасканными на бурого медведя. Собаки работают по следу зверя, что позволяет локализовать особь, уже приобретшую опыт хищнического нападения на человека.

Специалист также отметил, что медведи могут хозяйничать на кладбище, ломая ограждения, где оставлены продукты питания (конфеты и т.п.), и разрывать могилы. В таких случаях охотники организуют засаду, ожидают появления животного и производят вынужденный отстрел. Также они могут использовать собак, чтобы идти по следу медведя.

«Отдельную группу риска формируют недобранные подранки — медведи, раненные в ходе охоты и своевременно не изъятые (из природы — ред.). Травма, болевой шок и стресс могут вызывать у них стойкую агрессию по отношению к человеку; такие особи способны переходить к целенаправленным нападениям, вплоть до антропофагии (поедания людей — ред.)», — рассказал Футоран.

По оценке эксперта, учащение выходов медведей к людям обусловлено снижением урожайности ягодников в лесу, а также ненадлежащим обращением с пищевыми отходами, которое формирует антропогенную кормовую базу и повышает привлекательность территорий для хищника.

Обонятельная чувствительность медведя значительно превосходит таковую у собаки, что позволяет ему эффективно идентифицировать источники легкодоступного корма, резюмировал охотовед.

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