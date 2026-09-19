Спортивные праздники организованы на избирательных участках Мытищ

На базе участковых избирательных комиссий городского округа Мытищи организованы не только точки для голосования, но и различные культурные и спортивные мероприятия для жителей. Так, в гимназии № 17, где расположены несколько УИКов, состоялись открытые занятия спортивных секций, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Более 100 юных атлетов, занимающихся футболом, художественной гимнастикой и чир-спортом, продемонстрировали свои навыки.

На одной из площадок прошло выступление воспитанников клуба «ЧирЛэнд». Как отметила старший тренер Лолита Юсибова, за 10 лет клуб вырос в масштабную организацию, где сегодня тренируется около 1500 спортсменов по всей Московской области.

«Наши спортсмены регулярно представляют городской округ на первенствах Московской области и чемпионатах России, — пояснила Лолита Равшановна. – Уверена, что открытые тренировки – это отличная возможность увидеть, какой путь проходят дети от первых шагов в спорте до серьезных соревновательных программ».

В это же время клуб «Стелла» продемонстрировал успехи своих гимнасток.

«Сейчас мы активно готовимся к октябрьским соревнованиям, поэтому каждая тренировка проходит в режиме максимальной концентрации», — рассказала тренер младших групп Ангелина Ведешина.

Подобные мероприятия запланированы в течение всех трех дней голосования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», – сказал Воробьев.