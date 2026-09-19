Международные эксперты оценили прозрачность выборов на участках в Одинцове

Делегация международных электоральных экспертов и наблюдателей из Камбоджи, Пакистана, Танзании, Малайзии, Индии и США ознакомилась с ходом голосования в Одинцове, пообщалась с председателями комиссий и наблюдателями, а также задала острые вопросы, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Кельвин Ии Ли Вуэн, член парламента Малайзии, председатель межпарламентской группы дружбы России и Малайзии, поделился впечатлениями от избирательного процесса.

Он отметил, что делегаты увидели большое количество открытых и доброжелательных сотрудников избирательных участков, которые помогают сделать процесс голосования более комфортным.

«В целом процесс идет очень хорошо, а самое главное, что каждый получает возможность быть равнозначимым участником избирательного процесса!» — сказал он

Также эксперты оценили, что каждый участок оснащен видеокамерами: это обеспечивает прозрачность и безопасность голосования.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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