На подлете к Москве уничтожили еще пять БПЛА Спецоперация сегодня в 17:23 Фото - © РИА Новости

Еще пять украинских дронов попытались атаковать Москву. Они были сбиты на подлете к городу. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву», — сказал он. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Днем в субботу Собянин сообщил об уничтожении еще пяти беспилотников, которые летели на Москву. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.