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На подлете к Москве уничтожили еще пять БПЛА

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Еще пять украинских дронов попытались атаковать Москву. Они были сбиты на подлете к городу. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву», — сказал он.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Днем в субботу Собянин сообщил об уничтожении еще пяти беспилотников, которые летели на Москву.

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