Фонд «Защитники Отечества»: Сегодня особенно важно, что участники СВО участвуют в выборах

Нынешний избирательный цикл стал для страны особенным — федеральные выборы проходят в условиях спецоперации. Новое время требует и новых героев. Поэтому в списке кандидатов много волонтеров и участников СВО. Только от «Единой России» в Подмосковье выдвинулись 18 ветеранов спецоперации. Многие из бойцов находят возможность проявить гражданскую позицию даже в непростых фронтовых условиях, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Сергей Пешкин сделал свой выбор дистанционно — через систему электронного голосования. Он отправился на СВО в 2023 году. В мае 2024-го получил ранение от удара дрона, обеспечив выполнение боевой задачи. Быстрые и грамотные действия Пешкина помогли сохранить жизнь раненым товарищам. Находясь в госпитале, Сергей прервал лечение и вернулся в строй, помогал поддерживать наступление российских войск уже в Курской области.

«Сделать свой выбор сегодня — это прямая обязанность каждого неравнодушного к будущему нашего региона и страны на ближайшие пять лет. Я свой выбор уже сделал и призываю всех земляков не оставаться в стороне», — сказал Сергей Пешкин.

В Одинцовском округе проголосовал ветеран спецоперации, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий. Он отправился на фронт добровольцем, служил бойцом-санитаром, затем — в разведке, а позже стал командиром роты ДРО «БАРС-31 „Пламя“. После демобилизации прошел региональную кадровую программу „Герои Подмосковья“. Сегодня занимается патриотическим воспитанием молодежи, а также помогает бойцам СВО с оформлением документов, организацией лечения и реабилитации.

«На избирательном участке обстановка спокойная и рабочая. Приятно видеть, что жители приходят голосовать семьями, вместе с детьми, бабушками и дедушками. Это показывает высокий уровень ответственности жителей за будущее нашего округа и всей страны», — поделился Павел Коломацкий.

По словам руководителя филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Московской области Ольги Ермаковой, опыт и инициативы участников СВО помогут лучше учитывать интересы ветеранов, военнослужащих и их семей, а также решать вопросы, волнующие жителей региона.

«Участники СВО — люди с особым жизненным опытом, высокой личной ответственностью и сильным чувством справедливости. Они на деле доказали преданность стране, умеют работать в команде, принимать решения в сложных обстоятельствах и отвечать за свои слова и поступки. Поэтому особенно важно, что сегодня они участвуют в выборах в качестве кандидатов в депутаты. Уверена, что их участие позволит по-новому взглянуть на многие вопросы», — сказала Ольга Ермакова.

18 сентября в Подмосковье началось трехдневное голосование. Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы, а в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне — депутатов местных советов.

Отдать свой голос за кандидатов можно как очно, придя на избирательный участок, так и в электронной форме — с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Жителям, имеющим ограничения по здоровью или иные уважительные причины не посещать участки, доступен надомный формат голосования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.