Парламентарий Казахстана назвал полезным опыт Подмосковья в организации выборов

Заместитель председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Курултая Республики Казахстан Константин Авершин в составе делегации Парламентской ассамблеи ОДКБ посетил Центр общественного наблюдения в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Подмосковье выбирает 2026» .

После экскурсии по ЦОНу он признался, что опыт Подмосковья в организации выборов может быть полезным и для его страны.

«Есть определенные рекомендации, которые мы бы взяли в качестве обмена опытом. Очень интересно процесс проходит. Народ идет, и, знаете, энергетика такая позитивно заряженная», — сказал он.

Парламентарий Казахстана отметил активно участие молодежи в избирательном процессе, а сам процесс назвал интенсивным.

«Все на очень высоком уровне», — заключил он.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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