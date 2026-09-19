Депутат Госдумы Ирина Роднина проверила избирательные участки в Химках
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
В Химках продолжается голосование депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и местного Совета. Работу участков проверила депутат Государственной Думы, трехкратная Олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Все 118 избирательных участков Химок работают в штатном режиме с 8:00 до 20:00. На каждом дежурят члены комиссии, обученные наблюдатели и сотрудники, отвечающие за порядок.
«Радует, что многие жители приходят голосовать целыми семьями, ведь выборы — это отличная семейная традиция!» — отметила Ирина Роднина.
Помимо голосования на участке, у жителей есть альтернативы: дистанционное электронное голосование для тех, кто подал заявление заранее, и голосование на дому для маломобильных граждан — заявки принимаются до 14:00 20 сентября.
Участки закроются завтра, 20 сентября, в 20:00. После этого комиссии приступят к подсчету голосов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.
«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», – сказал Воробьев.
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки