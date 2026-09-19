В Домодедово три человека погибли в результате ДТП Происшествия сегодня в 23:47

Вечером 19 сентября в подмосковном Домодедово произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погибли три человека, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла на 2-м километре автодороги Востряково — Ловцово. По предварительным данным, водитель, управляя отечественной Lada выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями ВАЗ и Hyundai. «В результате ДТП три человека погибли, двое получили телесные повреждения», — говорится в сообщении. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка. Ранее смертельное ДТП с участием пешехода произошло на Тверской улице в центре Москвы. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.