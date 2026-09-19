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В Домодедово три человека погибли в результате ДТП

Происшествия

Вечером 19 сентября в подмосковном Домодедово произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погибли три человека, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла на 2-м километре автодороги Востряково — Ловцово.

По предварительным данным, водитель, управляя отечественной Lada выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями ВАЗ и Hyundai.

«В результате ДТП три человека погибли, двое получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

Ранее смертельное ДТП с участием пешехода произошло на Тверской улице в центре Москвы.

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