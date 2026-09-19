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Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших на Москву

Спецоперация

Средства противовоздушной обороны сбили 4 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе «Макс».

«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — отметил он.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Днем Собянин сообщал об уничтожении еще 10 дронов на подлете к Москве. До этого, в ночь на 19 сентября, были ликвидированы пять БПЛА.

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