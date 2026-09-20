Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения

В аэропорту Волгограда действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее столичные аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим приема и отправки воздушных судов.

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