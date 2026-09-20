В Москве отменили концерт рэпера Madk1d

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Концерт рэпера Madk1d, который должен был выступить на площадке «Место Место» в центре Москвы, отменили, сообщил исполнитель в Telegram-канале.

Он отметил, что концерт отменили по независящим от него причинам.

«Я очень ждал нашей встречи, днем приезжал на площадку на чек, но мое выступление к сожалению сегодня не состоится», — отметил он.

Telegram-канал Shot сообщал, что выступление исполнителя отменили, на место приехало несколько машин полиции, а само заведение оцепили.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что цены на концерты зависят от гонорара и популярности артиста, а также расходов и прибыли организаторов.

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