Продюсер объяснил высокие цены на концерты гонорарами артистов

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что цены на концерты зависят от гонорара и популярности артиста, а также расходов и прибыли организаторов, сообщает NEWS.ru .

По его словам, организаторы включают в цену билетов гонорар артиста, расходы на мероприятие и прибыль. Иногда высокая стоимость относится к целой ложе на 15–20 мест, а не к одному месту.

Продюсер отметил популярность частных выступлений и VIP-концертов, особенно в новогодние праздники. Билет на вечер с Филиппом Киркоровым и Анной Asti в «Барвиха Luxury Village» в начале 2025 года стоил около 1,5 млн рублей. VIP-пакеты на концерт «Золотого кольца» продавали за 400 тыс. рублей после роста популярности Надежды Кадышевой в 2024–2025 годах.

Бабичев добавил, что цены поднимает и искусственный ажиотаж: боты скупают билеты за один-полтора часа, а затем перепродают их на онлайн-платформах в два-три раза дороже. Ранее лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил, что не получает по 50 млн рублей за концерт.

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