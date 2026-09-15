«Только для бизнес-класса»: стюардесса не пустила пассажира из эконома в туалет

Пользовательница соцсетей Анастасия пожаловалась в своем аккаунте на бортпроводницу, которая не пустила ее в туалет. Девушка не смогла попасть в уборную эконом-класса, поэтому сразу последовала в бизнес.

Анастасия рассказала, что во время перелета резко захотела в туалет, однако в это время по салону ехала тележка с напитками и едой. Ей пришлось ждать, пока бортпроводники пройдут мимо, чтобы дойти до уборной.

Девушка решила, что не будет дожидаться, встала со своего места и направилась в бизнес-класс. Она дошла до туалета, но не успела закрыть щеколду изнутри, ее остановила бортпроводник и сообщила, что эта уборная исключительно для пассажиров бизнеса. Пассажирка попросила пустить ее, но стюардесса мягко отказала.

«Полный позор и зашквар. Это некрасиво. Проведите беседу по манерам для сотрудника своего экипажа», — написала Анастасия.

В комментариях большинство подписчиков встали на сторону авиакомпании. Они напомнили, что у бортпроводника есть инструкция, по которой она работает, за ее нарушение могут оштрафовать или лишить премии. Более того, многие признались, что тоже летают бизнес-классом. Им бы не понравилось, если бы пассажиры эконома устроили у них «проходной двор».

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