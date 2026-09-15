В Рязани прошел десятый агропромышленный фестиваль «Спожинки»

В Рязани на стадионе агротехнологического университета прошел десятый фестиваль «Спожинки» с выставками техники, продукции и разработок, сообщает «Бриф24» .

Фестиваль прошел на стадионе Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева. О нем в социальных сетях расскзал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Более 150 участников представили достижения агропромышленной отрасли и переработки продукции. Гости увидели сельскохозяйственную технику, агродроны, животноводческие показы и стенды муниципалитетов. Также работали кулинарные зоны «Вкусы Рязани» и «Русская рыба».

Студенты университета провели для школьников экскурсии и тематические викторины, а также помогли организовать выставки. На секции «АгроСтарт» учащиеся и молодые исследователи представили свои разработки и рассказали об обучении в вузе.

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