Проконтролировал: медведь наведался в дом к биатлонистам на Красной Поляне

На Красной Поляне медведь зашел в дом, где жили на сборах российские биатлонисты. Об этом сообщает Kub Mash .

Спортсмены из группы тренера Михаила Шашилова приехали на тренировочные сборы. Они заселились в дом, расположенный у самого леса.

В один из вечеров к спортсменам в прихожую зашел дикий зверь. Медведь ходил у дверей и принюхивался. Затем развернулся и ушел обратно в сторону гор.

По словам местных жителей, этот медведь им уже знаком. Хищник периодически приходит к жилым домам. В первый раз заглядывал на Красную Поляну еще несколько месяцев назад.

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