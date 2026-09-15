Футуролог Кононов призвал приручать ИИ позитивными образами в кино

Бывший сотрудник OpenAI и Anthropic Джейкоб Коксон заявил, что разработчики опасаются появления к 2030 году самообучающегося ИИ, способного «убить нас всех». Глава Anthropic Дарио Амодеи поддержал идею замедлить развитие технологии и ввести независимые аудиты; ее также публично одобрили Сэм Альтман и Илон Маск.

Кононов считает, что опасения IT-компаний могут быть попыткой затормозить конкурентов. По его словам, ИИ уже ускоряет разработки в фармакологии, медицине, технике и строительстве, поэтому нужны меры безопасности, а не препятствия прогрессу.

Кононов допустил, что рынок ИИ может пережить кризис по примеру «пузыря доткомов», но сама технология сохранится.

Футуролог предложил не навязывать искусственному интеллекту негативные модели поведения, а развивать позитивные сценарии будущего, особенно в кинематографе. По его мнению, это поможет показать ценность сотрудничества людей и ИИ перед лицом общих угроз.

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