В Дмитровском округе проверили 11 сортов семенного картофеля

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области проверили посадки картофеля второй вегетации в теплицах компании «Дока-генные технологии» в Дмитровском округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области провели апробацию посадок картофеля второй вегетации в защищенном грунте ООО «Дока-генные технологии». Предприятие из Дмитровского муниципального округа занимается селекцией столовых и технических сортов картофеля с применением биотехнологий и алгоритмов искусственного интеллекта.

Апробация является обязательным этапом контроля семенных посадок, урожай которых предназначен для дальнейшего размножения и реализации. Эксперты оценили сортовую чистоту и общее состояние растений, а также проверили посадки на наличие болезней и вредителей. Пробы равномерно отбирали по всей площади теплиц с учетом категорий семенного материала.

Специалисты обследовали 11 отечественных сортов картофеля, включая зарегистрированные «Кармен», «Атлетик», «Сармат», «Индиго» и «Агронавт». Еще шесть перспективных образцов проходят селекционные испытания. По итогам проверок оформят акты апробации и обследования, которые подтвердят соответствие продукции стандартам и дадут право использовать урожай как семенной материал.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что развитие собственной селекционно-семеноводческой базы способствует продовольственной независимости региона и страны. Наукоемкие технологии и цифровые решения позволяют подмосковным предприятиям поставлять на рынок качественный отечественный семенной материал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.