Детский сад на 280 мест открыли в мкр Зубачево Сергиево-Посадского округа

Детский сад на 280 мест открылся 15 сентября в микрорайоне Зубачево поле Сергиево-Посадского округа. Учреждение построили по областной госпрограмме за счет бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад на 280 мест открылся 15 сентября в микрорайоне Зубачево поле Сергиево-Посадского округа. Учреждение возвели в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств.

Трехэтажное здание рассчитано на 11 групп для детей от 1,5 до 7 лет. В детсаду установили новое оборудование, оборудовали пищеблок полного цикла, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, колясочную и помещения для охраны.

Общая площадь здания превышает 4,7 тыс. кв. м. На территории обустроили игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивные и хозяйственно-бытовые площадки.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.