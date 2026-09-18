Трамп пригрозил ЕС пошлинами из-за сближения с Канадой
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Президент США Дональд Трамп допустил новые пошлины или ограничение торговли с ЕС, если сближение блока с Канадой сочтет враждебным, сообщает Общественное Телевидение России.
Трамп заявил, что США могут ввести серьезные пошлины против Европы или прекратить торговлю по ряду позиций, если ЕС предоставит Канаде ассоциированное членство в недружественном Вашингтону формате. Отношения США и Канады обострились после введения Белым домом 50-процентных пошлин на часть канадского импорта; Оттава ответила зеркальными мерами.
14 сентября премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о планах обсудить с ЕС «уникальный альянс», исключив вступление страны в Евросоюз. 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ассоциированное членство. Politico писал, что правительства стран ЕС не предупреждали об инициативе, а такого статуса в праве объединения пока нет.
Политолог Алексей Мухин связал заявление фон дер Ляйен со стремлением усилить политические позиции и оказать давление на Трампа. По его мнению, инициатива встретит сопротивление в европейских столицах, а полное прекращение торговли США с ЕС маловероятно из-за устойчивости экономических связей и позиции Верховного суда США.
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