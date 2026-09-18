Чудотворец, который слышит каждого: почему тысячи людей стоят в очереди к Спиридону Тримифунтскому и в чем его сила

Что это за святой, почему его почитают наравне с Николаем Чудотворцем и в каких жизненных ситуациях молитва к нему способна изменить все — разбираемся в материале РИАМО.

Почему к мощам Спиридона Тримифунтского в Москве стоят очереди

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В Россию с греческого острова Корфу доставили великую христианскую святыню — десницу (правую руку) святителя Спиридона, епископа Тримифунтского. Финальной точкой молитвенного маршрута стала Москва, где ковчег с мощами был торжественно встречен и установлен для поклонения верующих в Храме Христа Спасителя.

Поток паломников не прекращается с раннего утра и до самого вечера. В очереди можно встретить самых разных людей: многодетных матерей, предпринимателей, студентов, пожилых людей и молодых специалистов. Охрана и волонтеры регулируют движение, организуют помощь семьям с маленькими детьми и людям с ограниченными возможностями, но сам масштаб людского моря поражает. Главная причина такого ажиотажа проста: святитель Спиридон в христианском мире известен как удивительно скорый помощник, который откликается на самые обыденные, «земные» человеческие нужды — от поиска работы и решения жилищных проблем до исцеления тяжелых болезней.

Занять место в очереди к мощам можно до 19 сентября с 8:00 до 20:00 мск и 20 сентября с 8:00 до 14:00.

Кто такой Спиридон Тримифунтский: житие святого

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Святитель Спиридон родился в конце III века на острове Кипр в простой крестьянской семье. С детских лет он пас овец, вел чистую, кроткую и добродетельную жизнь. Святой отличался невероятным милосердием: все свои нехитрые средства он отдавал нищим, бездомным и странникам. За такую искреннюю любовь к людям и Богу Господь наделил его даром чудотворения — еще при жизни Спиридон исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов.

Несмотря на отсутствие пышного образования, за глубокую веру и праведность жители города Тримифунта избрали его своим епископом. Став высшим духовным лицом в городе, Спиридон не изменил своим привычкам: он продолжал носить простую одежду, самостоятельно пасти овец, работать в поле и помогать нуждающимся.

Одно из самых известных чудес Спиридона произошло на Первом Вселенском Соборе в 325 году. Чтобы доказать единство Святой Троицы, святитель взял в руки обычный кирпич (плинфу) и сжал его. В тот же миг из кирпича вверх вырвался огонь, вниз потекла вода, а в руке епископа осталась лишь сухая глина. «Как в одном кирпиче соединились три стихии, так и в Боге единство трех Лиц», — объяснил святой.

Спиридон Тримифунтский совершил множество чудес: во время засухи привлекал дожди, останавливал выходившие из берегов реки, воскрешал умерших и безвозмездно помогал беднякам, отдавая им последнее. Святитель отошел к Богу в глубокой старости около 348 года, но его помощь людям не прекратилась и после смерти.

В чем помогает Спиридон Тримифунтский и о чем ему молятся

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Спиридона Тримифунтского в народе ласково называют «скорым помощником». Если многим святым принято молиться о духовном спасении, то к Спиридону идут абсолютно со всеми житейскими бедами. Вот основные случаи, когда обращаются к его молитвенному заступничеству:

Решение жилищного вопроса. Это, пожалуй, самое известное направление помощи святителя. Ему молятся, когда нужно купить или продать квартиру, найти съемное жилье, разъехаться со сложными соседями, закончить долгострой или получить законные квадратные метры. Финансовые трудности и долги. Святой Спиридон еще при жизни помогал тем, кто попал в кабалу к ростовщикам или оказался на грани нищеты. Сегодня к нему обращаются при глубоких ямах по кредитам, невыплате зарплат, банкротстве и внезапной потере средств. Поиск работы и карьерные трудности. Если человек долго не может найти работу, сталкивается с несправедливостью начальников или сокращением, молитва Спиридону помогает обрести достойное место и честный заработок. Юридические споры и судебные разбирательства. Святителя просят о помощи при сложных судебных процессах, когда нужно защитить правду, добиться справедливости и избавиться от клеветы. Болезни и телесные недуги. Молитва перед его мощами или иконой помогает при тяжелых физических заболеваниях, когда врачи опускают руки, а также о здоровье детей и близких. Мир и порядок в семье. К святому обращаются в периоды семейных неурядиц, когда дом рушится из-за ссор, бедности или взаимного неуважения.

Как выглядит икона Спиридона Тримифунтского и что на ней изображают

Икону Спиридона Тримифунтского очень легко узнать среди сотен других православных образов:

Плетеная шапочка — главная отличительная деталь. В отличие от других епископов, которых изображают в пышных митрах, Спиридон изображается в простой пастушьей шапке из плетенного овечьего пастушьего плетения (пастушьем башлыке). Это знак его смирения и напоминание о том, что он был простым пастухом.

Свиток или Евангелие — в левой руке святитель держит Богослужебную книгу или свиток с молитвой.

Кирпич с огнем и водой — на некоторых иконах святой держит в правой руке сжатую плинфу, из которой верх идет пламя, а вниз капает вода (в память о чуде на Вселенском соборе).

Где находятся мощи Спиридона Тримифунтского и где поклониться святыне

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Остров Корфу (Греция) — здесь в соборе Святого Спиридона хранятся его нетленные мощи. Интересный факт: тело святого сохраняет температуру живого человека (36,6 °C), а его бархатные башмачки постоянно изнашиваются. Верующие верят, что святитель до сих пор ходит по миру и помогает людям. Изношенные башмачки ежегодно меняют и разрезают на кусочки, передавая храмам по всему миру.

Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке (Москва, Брюсов переулок 15/2) — здесь находится одна из самых почитаемых чудесных икон святителя Спиридона с частицей его мощей и чтимой частицей его башмачка.

Обратиться к Спиридону Тримифунтскому можно не только в храме или у его мощей. Помогает не место, а искренняя верующая душа. Достаточно поставить дома икону, затеплить свечу и от всего сердца попросить святого о помощи простой и чистой молитвой.