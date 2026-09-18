Ветераны СВО голосуют на трехдневных выборах в Подмосковье

Ветераны специальной военной операции активно голосуют в первый день выборов в Московской области, сообщает Telegram-канал «Подмосковье выбирает 2026» .

Ветеран Илья Гришаев проголосовал на выборах в родном Лыткарине. Военную службу начинал в Росгвардии, затем участвовал в специальной военной операции. Сейчас обучает молодежь тактической медицине и боевой подготовке, руководит лыткаринским отделением Ассоциации ветеранов СВО, а также входит в Совет депутатов городского округа.

«Сегодня очень важный день. Жители страны определяют ее будущее на ближайшие 5 лет», — сказал Гришаев.

Руководитель шаховской Ассоциации ветеранов СВО Роман Касянчук проголосовал дистанционно. По его мнению, важен не способ, а сам факт участия в выборах.

«Раньше приходилось брать открепительный талон, за несколько дней регистрироваться. Сейчас можно не тратить время: зашел в приложение — и проголосовал онлайн», — отметил Касянчук.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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