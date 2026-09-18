Глава Химок Инна Федотова проверила работу избирательных участков в Химках

Глава городского округа Химки Инна Федотова вместе с депутатом Государственной Думы Денисом Кравченко проверили работу избирательных участков в Аэрокосмическом лицее в Химках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Пообщалась с членами комиссий — голосование проходит в штатном режиме. Впереди три дня работы, поэтому важно обеспечить необходимые условия и для избирателей, и для сотрудников участков», — отметила Инна Федотова.

Среди голосующих — химчане разных поколений.

С семьей проголосовал и Денис Кравченко. Вместе с ним на участок пришли родители и дочь, для которой эти выборы стали первыми. Три поколения одной семьи в один день сделали свой выбор.

«Исполнил свой гражданский долг, посетив избирательный участок № 3167 в Химках вместе с супругой Натальей, дочерью и родителями», — дополнил Денис Кравченко.

Всего в Химках работают 118 избирательных участков. Они открыты 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.