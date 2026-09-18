В Балашихе готовность корпуса ЖК «Квартал Авиаторов» достигла 82%

Главгосстройнадзор Московской области проверил строительство корпуса № 4 во второй очереди ЖК «Квартал Авиаторов» в Балашихе, готовность дома достигла 82%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Московской области провел мониторинг второй очереди ЖК «Квартал Авиаторов» в городском округе Балашиха. Инспекторы проверили ход строительства корпуса № 4, его общая готовность составляет 82%.

В доме выполняют устройство внутренних инженерных сетей. Завершить строительство корпуса по проекту планируют в марте 2027 года.

24-этажный дом рассчитан на 253 квартиры, включая одно-, двух- и трехкомнатные, а также одно- и трехкомнатные квартиры с кухнями-нишами. В части квартир предусмотрены постирочные с подведенными коммуникациями. На первом этаже разместят 500 кв. м нежилых помещений.

Во второй очереди комплекса также строят еще три многоквартирных дома и детский сад на 255 воспитанников. ЖК «Квартал Авиаторов» расположен в 8 км от МКАД, рядом находятся Горенский лесопарк и парк «Лосиный остров». Первый многоквартирный дом микрорайона уже построен.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.