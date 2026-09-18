Певица Куртукова: нельзя снимать с себя ответственность за будущее страны

Популярная певица Татьяна Куртукова приехала в Центр общественного наблюдения в подмосковном Одинцове, сообщает пресс-центр региона по выборам депутатов Госдумы и Мособлдумы «Выборы 2026».

«Обстановка дружелюбная, но все держат руку на пульсе. Это масштабная работа — сделать все, чтобы выборы прошли максимально честно и справедливо. Наблюдатели в ЦОН находятся все три дня», — поделилась впечатлениями исполнительница хита «Матушка земля».

Кроме того, артистка отметила важность участия в выборах каждого жителя страны.

«Важно прийти и отдать свой голос на выборах. Ведь мы определяем то, как будет развиваться наша страна в ближайшие годы, и нельзя снимать с себя такую ответственность. Сегодня я в ЦОН — как наблюдатель, а завтра мы с супругом пойдем и проголосуем на своем участке. Я выражу свою гражданскую позицию», — заключила Куртукова.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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