В Химках на выборах проголосовали Александр Лебзяк и Юрий Малышев

В Химках приняли участие в голосовании известные спортсмены: Юрий Малышев — Олимпийский чемпион по академической гребле, и Александр Лебзяк — Олимпийский чемпион по боксу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Александр Лебзяк, директор АНО «Центр развития и популяризации бокса», проголосовал на участке в гимназии № 9 на Ленинском проспекте.

«Я решил проголосовать традиционно, на участке. Видно, что к организации подошли серьезно, людям здесь комфортно. Очень приятно работать с профессионалами», — отметил Александр Лебзяк.

Юрий Малышев — олимпийский чемпион по академической гребле, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России сделал свой выбор на участке в многофункциональном социальном комплексе «Восход».

«Все организовано хорошо. На свои вопросы я получил четкие ответы. Спокойно, доброжелательно, отзывчиво все объяснили. Наблюдатели присутствуют. Процесс проходит быстро и удобно. Выборы для меня — это выражение гражданской позиции. Хочется жить в счастливой, процветающей стране», — поделился Юрий Малышев.

Избирательные участки в Химках работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Проголосовать могут все граждане РФ старше 18 лет. Узнать адрес и номер своего участка можно на портале «Госуслуги» и на сайте ЦИК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.