Мерц заявил о конце безусловной дружбы США и Европы
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что эпоха «безусловной трансатлантической дружбы» США и Европы завершилась, сообщает «Царьград».
Мерц выступил с заявлением в Берлине в день телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По данным Bloomberg, стороны обсудили прекращение конфликта на Украине, торговые разногласия, а также ситуацию в Ормузском проливе и Красном море.
«Эта эпоха безусловной трансатлантической дружбы, вероятно, закончилась на обозримое будущее», — сказал Мерц на выступлении в штаб-квартире своей консервативной партии.
Канцлер добавил, что в США меняется оценка трансатлантического альянса. Представитель немецкого правительства сообщил, что лидеры подчеркнули особую связь между немцами и американцами.
В мае 2017 года Ангела Меркель после саммита G7 заявила, что европейцам следует взять судьбу в свои руки. Ранее Трамп поддержал «Альтернативу для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт, что немецкие чиновники назвали вмешательством во внутренние дела страны.
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