Аналитики назвали отделы с самой негативной атмосферой в чатах

Исследование показало, что чаще всего негативные сообщения в рабочих чатах пишут сотрудники отделов продаж, бухгалтерии, информационных технологий и поддержки, сообщает Газета.ru .

Компания «Стахановец» с помощью инструментов искусственного интеллекта проанализировала эмоциональную окраску рабочих переписок и частоту негативной лексики. Самый высокий уровень негативной тональности выявили в отделах продаж: он на 35% выше среднего по компаниям.

В бухгалтерии и финансовых отделах показатель оказался выше среднего на 28%, в отделах информационных технологий и службах поддержки — на 22%. В продажах конфликты связаны с планами, результатами и высокой нагрузкой, в бухгалтерии — со срочной обработкой документов, в информационных технологиях — с повторяющимися вопросами и неотложными запросами.

«Токсичность в чатах — это индикатор системных проблем, а не просто „плохие люди“. Работая с причинами, а не со следствиями, можно снизить напряжение и повысить эффективность команд», — отметила директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец» Карина Остроносова.

Эксперты рекомендовали изменить систему мотивации в продажах, автоматизировать рутинные запросы бухгалтерии и создать для ИТ-специалистов базу знаний с алгоритмами решения частых проблем.

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