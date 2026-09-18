Депутаты Госдумы Колунов и Панин проголосовали на выборах в Подмосковье

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Геннадий Панин 18 сентября проголосовали на выборах в Красногорске и Орехово-Зуеве. В Московской области в течение трех дней выбирают депутатов федерального и регионального парламентов, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов проголосовал на участке в школе № 16 в Красногорске.

«Для меня выборы всегда связаны с ответственностью за место, где ты живешь, и за страну в целом. Подмосковье, как и Красногорск, стали для меня родными. За 20 лет жизни здесь и пять лет работы в качестве избранного депутата я узнал и сильные стороны, и проблемные точки наших округов. К голосованию отношусь очень серьезно: это момент, когда каждый принимает решение, кому доверить представлять интересы территории в ближайшие годы», — отметил Сергей Колунов.

В первый день голосования на участке в Орехово-Зуеве проголосовал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин. Он пообщался с наблюдателями и членами участковых избирательных комиссий.

«Жители — полноправные соавторы законов: все их предложения депутаты собирают, систематизируют и превращают в законопроекты. От того, как мы проголосуем сегодня, зависит, как будет жить страна в ближайшие пять лет», — подчеркнул Геннадий Панин.

В Московской области выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы проходят с 18 по 20 сентября. Жители могут проголосовать на участке, онлайн или на дому с помощью переносных ящиков для маломобильных граждан. За прозрачностью выборов следят тысячи наблюдателей, в том числе около 4 тыс. представителей «Единой России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.