Семью через 10 лет выбрали лишь 9% старшеклассников

Опрос Skysmart показал, что старшеклассники чаще связывают успех со свободой, любимым делом и путешествиями, сообщает Life.ru .

Через десять лет 29% старшеклассников видят себя в другом городе или стране. Еще 18% хотят работать удаленно и много путешествовать, а семейную жизнь главным ориентиром назвали 9%.

Исследование онлайн-школы Skysmart показало: 15% опрошенных планируют продолжить образование и получить ученую степень. По 14% хотят развивать бизнес или работать по профессии и заниматься любимым делом.

Главным признаком успеха 29% считают доход от любимого дела, 22% — возможность путешествовать. Доход от 150 тысяч рублей в месяц выбрали 18%, собственное жилье — 10%, популярность — 8%, образование — 5%. Детей и собственный бизнес главными признаками успеха назвали по 4%.

«Представления подростков о будущем заметно отличаются от классической модели успеха, в которой на первом месте находятся стабильная работа, высокий статус и семья. Для современных школьников все более значимыми становятся свобода, возможность выбирать место жительства, путешествовать и заниматься тем, что действительно интересно. При этом важно, что финансовая составляющая никуда не исчезает: подростки хотят не просто заниматься любимым делом, но и получать от него достойный доход», — отметил академический директор Skysmart Глеб Чэн.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.