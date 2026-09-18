Волонтерской поддержкой впервые охвачены 100% избирательных участков Подмосковья

В этом году волонтерской поддержкой впервые охвачены 100% избирательных участков Московской области, сообщили в Мособлизбиркоме.

«Это гарантия того, что каждый житель сможет реализовать свое право голоса», — подчеркнули в комиссии.

В рамках проекта «Волонтер на выборах» поступило более 3700 заявок со всех округов региона. После строгого конкурсного отбора сформирована команда: около 1500 добровольцев работают на участках с наибольшим потоком людей, еще более 1200 находятся в оперативном резерве.

Все волонтеры прошли инструктажи по принципам эмпатии и общению с разными категориями граждан. Они помогают избирателям с инвалидностью, пожилым жителям, многодетным родителям и мамам с колясками.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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