Филипп Киркоров отсудил почти 27 млн рублей за каменные изделия с дефектами

Калининский районный суд Санкт-Петербурга взыскал свыше 26,6 млн рублей с предпринимателя Георгия Б. по иску певца Филиппа Киркорова о возмещении убытков, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Ранее Киркоров заказал у ИП разные изделия из камня в квартиру на Филипповском переулке в Москве. Представленная работа его не устроила.

«Поставленные ответчиком и смонтированные в квартире истца изделия из камня имеют неустранимые дефекты (наглядные сколы, трещины, задиры и прочее), а сами монтажные работы ответчика по установке изделий из камня в единую композицию выполнены с грубейшими нарушениями норм и правил», — подчеркивается в иске артиста.

Суд назначил по этому делу экспертизу и были опрошены эксперты.

В итоге суд иск Киркорова удовлетворил, взыскав стоимость устранения недостатков по заключению экспертизы — 16 328 180 рублей, неустойку по договору — 1 300 000 рублей, штраф — 8 814 090 рублей и госпошлину 163 720 рублей.

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