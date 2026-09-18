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Квартира загорелась на восьмом этаже ЖК «Белая дача» в Котельниках

Происшествия
0:14

Квартира загорелась в жилом комплексе «Белая дача» в Котельниках. Жильцов многоэтажки эвакуировали, сообщает SHOT.

ЧП произошло в пятницу вечером в квартире на восьмом этаже. На опубликованных кадрах видно, как из окна вырываются густой дым и мощные языки пламени.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По одной из версий, причиной пожара стал неисправный электрощиток.

Жители многоэтажки рассказали, что первой возгорание могла заметить 12-летняя девочка, которая находилась в квартире и босиком выбежала из дома.

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