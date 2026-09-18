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Москва потребовала от Токио вывести комплексы Typhon с Кюсю

Россия потребовала, чтобы Япония прекратила размещение американских комплексов Typhon на острове Кюсю и вывела их с территории страны, сообщает газета «Известия» .

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 сентября заявила, что Москва направила Токио ноту протеста из-за размещения на Кюсю американских наземных комплексов Typhon. Установки предназначены для запуска ракет средней и меньшей дальности.

«В документе особо отмечено, что официальный Токио вновь пошел на данный шаг, несмотря на имевшие место неоднократные демарши с российской стороны с разъяснением наших озабоченностей по поводу возникших угроз национальной безопасности», — заявила Захарова.

Ноту направили 3 сентября. Россия призвала Японию отказаться от курса на милитаризацию, прекратить размещение комплексов и вывести их с территории страны.

МИД также указал на необходимость признания Японией итогов Второй мировой войны, включая территориальные вопросы по Курильским островам.

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