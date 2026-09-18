Молодожены проголосовали на выборах в Ленинском округе в день свадьбы

Молодожены Мария и Евгений в первый день голосования на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы посетили участок в Видном сразу после регистрации брака, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Молодожены Мария и Евгений в день свадьбы проголосовали на избирательном участке № 3622 в детской школе искусств в Видном. После церемонии бракосочетания пару встретили аплодисментами и поздравили.

Молодожены заранее запланировали поездку на участок до основных праздничных мероприятий. Они заполнили бюллетени, опустили их в урну и сфотографировались на память.

«Очень символично, когда молодые семьи начинают свой путь с осознанного гражданского поступка. Мария и Евгений показали прекрасный пример: в такой судьбоносный день есть место не только личному празднику, но и заботе о будущем родного округа и всей страны», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября. Все 75 избирательных участков округа открыты с 8:00 до 20:00. Проголосовать могут жители старше 18 лет, а для тех, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья или другим причинам, организованы передвижные пункты и голосование на дому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.