В Ленинском округе 11 передвижных автобусов начали принимать голоса жителей

Передвижные избирательные пункты начали работу в Единый день голосования в Ленинском округе. Они помогают проголосовать жителям отдаленных поселений и людям с ограниченной мобильностью, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ленинском городском округе в Единый день голосования начали работу передвижные избирательные пункты. На маршруты вышли 11 мобильных автобусов, закрепленных за конкретными избирательными участками. Они обслуживают отдаленные населенные пункты.

Передвижные пункты позволяют проголосовать жителям территорий без стационарных участков, а также тем, кто по состоянию здоровья или другим причинам не может приехать в участковую избирательную комиссию. Сегодня автобусы работают в пгт Дрожжино, ЖК «Видный город», Суханово, Развилке, Коробово и других населенных пунктах. Адрес и время работы мобильного пункта можно уточнить в своей участковой избирательной комиссии.

«Очень важно, чтобы возможность проголосовать была доступна для всех — независимо от того, где человек живет и какие у него обстоятельства. Мобильные пункты позволяют нам приехать в отдаленные деревни, к тем, кто ограничен в передвижении. Каждый голос должен быть услышан, и мы делаем все, чтобы никто не остался в стороне», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Голосование проходит 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00. Участвовать в нем могут жители округа старше 18 лет. В первый день голосования в Ленинском округе начали работу 75 избирательных пунктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.