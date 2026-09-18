Многодетная семья Турукиных проголосовала на выборах в Ленинском округе

Многодетная семья Турукиных одной из первых проголосовала на выборах депутатов Государственной думы и Мособлдумы в Ленинском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ленинском городском округе продолжается голосование на выборах депутатов Государственной думы и Мособлдумы. Жители приходят на избирательные участки семьями, в том числе многодетная семья Турукиных.

Глава семьи Игорь Турукин основал танцевально-спортивный клуб «Звездный вальс». Семья участвует в мероприятиях округа и воспитывает в детях любовь к Родине и стремление к самореализации. Детям Турукиных на участке подарили сувениры и рассказали об особенностях выборов и гражданском долге. Мама семьи отметила, что они приходят голосовать вместе уже не первый год и воспринимают эту традицию как праздник.

«Очень важно, когда на выборы приходят целыми семьями — с детьми, родителями, бабушками и дедушками. Это не просто голосование, это осознанный выбор будущего для своих детей и внуков», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Он добавил, что для детей на участках подготовили шарики, сувениры и небольшие подарки.

Избирательные участки работают 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00. Проголосовать могут жители округа старше 18 лет. Для людей с ограничениями здоровья и мобильности организованы мобильные пункты, заявку на голосование на дому принимают в избирательной комиссии до 14:00 20 сентября.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.