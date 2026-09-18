Руководитель подмосковной «Молодой Гвардии» в числе первых отдала свой голос

С самого утра на избирательном участке вместе с ней собралась команда местного отделения МГЕР. Молодогвардейцы решили начать первый день выборов вместе: часть ребят проголосовала непосредственно на участке, другие воспользовались дистанционным электронным голосованием.

«Для нашей команды эти три дня начинаются с собственного выбора. Сегодня с самого утра мы собрались вместе, чтобы проголосовать, а дальше каждый отправляется на свой участок работы. Для нас важно не только самим выполнить свой гражданский долг, но и внести свой вклад в то, чтобы избирательный процесс проходил открыто, честно и в строгом соответствии с законом», — отметила Диана Алумянц.

В дни голосования молодогвардейцы задействованы в работе избирательной системы по всей Московской области: среди них есть члены и председатели участковых избирательных комиссий, наблюдатели и волонтеры. Часть команды работает в ситуационном центре.

«Сегодня тысячи молодых людей по всему Подмосковью не остаются в стороне. Кто-то голосует впервые, кто-то уже не первый год работает на избирательном участке, кто-то помогает избирателям. Это и есть ответственное отношение к тому, что происходит в твоем городе, регионе и стране: не наблюдать со стороны, а пользоваться своим правом голоса и быть включенным в общественную жизнь», — добавила руководитель подмосковной «Молодой Гвардии».

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы проходит в Московской области с 18 по 20 сентября. Избиратели могут проголосовать на участке или дистанционно с помощью системы ДЭГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.