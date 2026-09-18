Росгвардия задержала в округе Пушкинский подозреваемого с мефедроном

Сотрудники Росгвардии 16 сентября задержали в Пушкинском округе 29-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Экспертиза установила, что в выброшенном им свертке находился мефедрон массой около 1 г, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области 16 сентября задержали 29-летнего уроженца Хабаровского края. Мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Патрульный экипаж обратил внимание на молодого человека, который оглядывался и смотрел в телефон. Увидев служебный автомобиль, он выбросил сверток и попытался скрыться в лесном массиве.

Мужчина признался, что приобрел наркотическое вещество через интернет. Следственно-оперативная группа изъяла сверток, экспертиза установила, что в нем находился синтетический наркотик мефедрон массой около 1 г.

Задержанного передали сотрудникам полиции. Ранее он был судим за кражу и угрозу убийством. Возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.