Росгвардия задержала в Ленинском округе мужчину с гашишем

Сотрудники Росгвардии 17 сентября задержали в Ленинском округе 36-летнего мужчину, у которого обнаружили два свертка с гашишем массой около 1 г, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области 17 сентября задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

Патрульный экипаж заметил прохожего, который искал что-то в земле, а затем положил найденный предмет в карман брюк. При появлении служебного автомобиля мужчина занервничал и попытался скрыться.

Росгвардейцы остановили его для проверки документов. Во время беседы 36-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья признался, что у него есть запрещенные вещества, и выдал два свертка.

Следственно-оперативная группа установила, что в свертках находился гашиш массой около 1 г. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.