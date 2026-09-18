Подмосковные специалисты восстанавливают детский сад в Мариуполе

В Ильичевском районе Мариуполя продолжается восстановление двухэтажного здания детского сада, поврежденного осколками снарядов. Специалисты восстанавливают конструктивную целостность здания, ремонтируют кровлю и фасад для защиты внутренних помещений от внешних воздействий.

Одновременно рабочие заменяют инженерные коммуникации, включая системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Внутри здания выполняют отделочные работы, восстанавливают стены, полы и потолочные перекрытия.

Контроль на всех этапах ведут специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области. После завершения работ детский сад вновь сможет принимать воспитанников.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — ранее обратился к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.