В Химках построят жилой дом на 412 квартир в ЖК «Квартал Ивакино»

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили строительство многоквартирного дома в квартале Ивакино в Химках. Работы планируют завершить в июне 2028 года, а ввести объект в эксплуатацию — в IV квартале 2028 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили ход строительства многоквартирного дома в квартале Ивакино городского округа Химки. На площадке возводят подземную автостоянку и надземную часть здания, работы идут по графику.

Строительство началось в апреле 2026 года. Завершить работы планируют в июне 2028 года, ввод дома в эксплуатацию намечен на IV квартал 2028 года.

Дом будет состоять из пяти секций высотой от 9 до 17 этажей. В нем предусмотрено 412 одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир, включая жилье с увеличенной высотой потолков, панорамными окнами, лоджиями, террасами на кровле и отдельными входами. Также запроектированы офисные помещения.

Подземная парковка рассчитана на 159 машиномест, на первых этажах разместят встроенно-пристроенные нежилые помещения. Дом возводят в составе ЖК «Квартал Ивакино», где уже работает детский сад на 300 мест и строится школа на 1,1 тыс. мест. Проект также включает закрытые дворы с игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха и озеленением.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.