Герой России проверил Центр общественного наблюдения за выборами в Одинцове

Герой России Александр Головашкин посетил областной Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме следят за ходом выборов в Московской области.

«Мне интересно увидеть этот живой процесс. Попросил сотрудников найти участок, на котором я только что проголосовал, и посмотреть со стороны, как это все выглядит и работает. Условия достаточно комфортные здесь, локация выбрана удачно. Организовано здесь все четко. Я думаю, что всем сотрудникам, которые работают здесь, будет комфортно», — добавил Герой России.

12 мая 2007 года в Хасавюрте майор милиции Александр Головашкин в составе спецназа «Булат» проверял дом, где засели боевики. Те открыли огонь — и Головашкин закрыл собой командира, скомандовал «Назад!» и прикрывал отход товарищей. Раненный в лицо, голову и руку, он продолжал бой, обеспечив эвакуацию восьми человек. 11 февраля 2008 года ему присвоено звание Героя Российской Федерации.

Александр также является заместителем председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Московской области, членом Штаба Центра общественного наблюдения за выборами в регионе и входит в состав группы обеспечения безопасности.

Напомню, что в центр поступает оперативная информация со всех избирательных участков региона. На площадке дежурят наблюдатели от Общественной палаты, политических партий, кандидатов, международные эксперты и представители СМИ.

Здесь установлена видеостена с высоким качеством изображения и звука, на которую в любой момент можно вывести трансляцию с конкретного избирательного участка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.