Подмосковные бойцы СВО проголосовали на выборах

Даже вдали от родного дома наши бойцы находят возможность проголосовать. С передовой прилетели фотографии от военнослужащих из Подмосковья — тех, кто сегодня выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Ребята говорят, что для них голосование — не формальность, а важный выбор, за которым стоит будущее их семей, детей, будущее всей России.

«Мы сейчас далеко от родных мест, но продолжаем следить за тем, что происходит дома. Для меня участие в выборах — возможность самостоятельно выразить свою позицию», — передает один из бойцов Сергей, член Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.