«В этом Центре, который открыт у нас на территории Московской области, мы можем отслеживать все для того, чтобы показать мировому сообществу, что в России всегда проходили и проходят самые открытые, прозрачные выборы. Увидеть воочию ход избирательной кампании приезжают международные наблюдатели. Они ездят по участкам и могут сами посмотреть, что на самом деле происходит в России», — заявил Терюшков.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие в предстоящих выборах в Госдуму и Мособлдуму.

«Впереди важный выбор. Приглашаю всех жителей Подмосковья принять участие в выборах депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Будущее региона зависит от решений, которые мы принимаем вместе», — заявил Воробьев.

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