Михаил Мишустин проголосовал на выборах онлайн

«Участие в голосовании важно для всех, кто думает о будущем России, о ее успешном развитии, о благополучии детей и близких», — сказал Мишустин.

По его словам, главное — ответственно подойти к реализации избирательного права, выбрав тех, кто будет защищать интересы людей, работать в органах власти как на местах, так и в Госдуме.

Ранее на выборах уже проголосовали заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и другие.

Выборы в РФ проводят с 18 по 20 сентября. Все участковые избирательные комиссии в дни голосования будут работать по единому графику: с 08:00 до 20:00. Узнать, где находится избирательный участок россияне могут на сайте ЦИК России и в разделе «Выборы» на Госуслугах, в информационно-справочном центре ЦИК России — 8-800-200-00-20.

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