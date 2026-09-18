Медведев проголосовал на выборах в первый день

Он разместил видео о голосовании в своем Telegram-канале. На нем показано, как зампред Совета безопасности РФ берет бюллетень, идет в кабинку для голосования, а потом опускает заполненный документ в урну.

«Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании, тем самым приближает нашу победу над нашим врагом», — сказал Медведев.

Выборы проходят в стране с 18 по 20 сентября. Все участковые избирательные комиссии в дни голосования будут работать по единому графику: с 08:00 до 20:00. Узнать, где находится избирательный участок, россияне могут на сайте ЦИК России и в разделе «Выборы» на Госуслугах, в информационно-справочном центре ЦИК России — 8-800-200-00-20.

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