Более 1 тыс жителей Подмосковья вступили в регистр доноров костного мозга

Более 1 тыс. жителей Подмосковья с начала года вступили в федеральный регистр доноров костного мозга, что на 284 человека больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Московской области могут вступить в федеральный регистр доноров костного мозга. Трансплантация требуется пациентам, у которых из-за заболеваний нарушается работа костного мозга — основного органа кроветворной системы.

«Пересадка костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток показана пациентам с онкологическими, гематологическими, тяжелыми наследственными и другими патологиями. Забор 5% стволовых клеток у донора безопасен для его здоровья — клеточный состав в короткие сроки полностью восстанавливается. При этом для реципиента трансплантация является шансом на спасение жизни. С начала года в регистр доноров вступили более 1 тыс. жителей Московской области, что на 284 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал главный врач Московского областного центра крови Глеб Марнов.

Стать донором костного мозга может человек от 18 до 45 лет без противопоказаний. Специалисты рекомендуют вступать в регистр до 35 лет. Для этого необходимо оставить заявку на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье», после чего сотрудник Московского областного центра крови поможет выбрать дату визита.

У потенциального донора возьмут анализ крови для HLA-типирования, которое определяет генетическую совместимость с пациентом. Вероятность совпадения составляет 1:10 000, поэтому регистру необходимо как можно больше доноров. Подробнее о процедуре можно узнать на сайте донорского движения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.