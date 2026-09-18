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В Донецкой Народной Республике открылись более 600 избирательных участков

Общество

Жители Донецкой Народной Республики впервые участвуют в выборах депутатов Государственной думы России, сообщает RT.

В Донецкой Народной Республике в 08:00 начались выборы в Государственную думу России. В регионе открылись более 600 избирательных участков.

В Донецке один из участков провел видеомост с участком в Казани. Главы избирательных комиссий поздравили друг друга со стартом голосования.

Свои голоса в ДНР уже отдали председатель правительства Андрей Чертков, уполномоченная по правам ребенка Таисия Чернявская и мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Выборы в Госдуму проходят во всех регионах России и завершатся в воскресенье, 20 сентября. Ранее в Московской области в первый день голосования открылись 3933 участка.

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