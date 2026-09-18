Врачи проведут осмотры в парках 11 округов Подмосковья 19 сентября

В субботу, 19 сентября, жители смогут без записи проверить здоровье в парках 11 округов Московской области. Выездные бригады врачей будут принимать в том числе в Волоколамске, Егорьевске, Реутове и Чехове.

«Выездные осмотры в парках по выходным стали традиционным форматом. Они позволяют жителям проверить здоровье без записи и на свежем воздухе, совмещая заботу о себе с семейным отдыхом. С начала лета возможностью воспользовались более 4,7 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Специалисты измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут антропометрию и другие исследования. При необходимости пациента направят в поликлинику для дополнительного обследования.

Для осмотра потребуются паспорт и полис ОМС. Результаты обследования появятся в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.