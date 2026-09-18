Блогеры Аллахвердиев и Ахметбеков посетили ЦОН в Одинцове

Спортивный блогер Рахман Ахметбеков и его коллега, популярный фудблогер и ресторатор Фарид Аллахвердиев посетили Центр общественного наблюдения в Одинцове. Они остались довольны организацией выборов, сообщает пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026» .

Ахметбеков признался, что был приятно удивлен, как все работает. Он назвал номер своего участка и на экран вывели трансляцию из школы, где он расположен.

«Даже соседа там случайно увидел — вот такое совпадение! Сразу становится понятно, что процесс абсолютно честный и открытый, никаких вопросов не возникает. Работает огромная команда, все под контролем и в режиме онлайн. Если бы я снимал социальный ролик на эту тему, я бы назвал его „Максимальная прозрачность“», — сказал Ахметбеков.

Аллахвердиев тоже остался доволен организацией выборов. Он отметил прозрачность работы.

«Конечно, это очень важно, чтобы не было вопросов — честно это или нет. То есть все видно, все очевидно, все прозрачно, и так должно быть везде, я считаю», — поделился Аллахвердиев.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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